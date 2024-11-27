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В Башкирии неравнодушные жители помогли задержать пьяного водителя

В Бураевском районе неравнодушные граждане сообщили в чат-бот госавтоинспекции о пьяном водителе. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Источник: тг-канал начальника управления ГАИ Владимира Севастьянова

По словам Севастьянова, сельчане увидели, как из магазина выходит пьяный мужчина и садится за руль отечественного легкового автомобиля. Они забрали у него ключи от автомобиля и сообщили в чат-бот госавтоинспекции, но пьяный мужчина смог забрать ключи и поехал дальше.

«Информация была передана сотрудникам местной госавтоинспекции. Оперативные и профессиональные действия полицейских привели к задержанию правонарушителя и отстранению его от управления транспортным средством. Подозрения подтвердились, за рулем находился 59-летний местный житель. Его освидетельствование показало семикратное превышение алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказал Владимир Севастьянов.

За грубое нарушение законодательства водитель привлечён к административной ответственности. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

«Хочу выразить искреннюю благодарность за содействие в обеспечении безопасности дорожного движения. Ваша помощь помогла избежать трагедии на дороге», — сказал главный госавтоинспектор РБ.