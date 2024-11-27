В Башкирии неравнодушные жители помогли задержать пьяного водителя

По словам Севастьянова, сельчане увидели, как из магазина выходит пьяный мужчина и садится за руль отечественного легкового автомобиля. Они забрали у него ключи от автомобиля и сообщили в чат-бот госавтоинспекции, но пьяный мужчина смог забрать ключи и поехал дальше.