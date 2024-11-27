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За сутки волгоградцы перевели мошенникам больше 3 миллионов рублей

Мошенники продолжают обманывать граждан, звоня им под видом работников биржи, госслужащих и правоохранителей.

Источник: Freepik

Каждый день жители Волгоградской области обращаются с заявлениями в полицию, став жертвами аферистов после телефонных разговоров с ними.

На уловку злоумышленника попался 21-летний спортивный инструктор из Дзержинского района. Ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Мужчину убедили, что необходимо предотвратить незаконную операцию и перевести кредитные средства на «безопасный» счет, воспользовавшись специальным приложением. Таким образом молодой человек потерял 750 тыс. руб.

Еще один случай произошел в Чернышковском районе. Якобы для оформления медицинского полиса 39-летний машинист перевел на счет злоумышленников 800 тыс. руб.

Поддались манипуляции с заработком на бирже 69-летний сторож из Урюпинского и 58-летняя почтальон из Даниловского районов. В общей сумме они потеряли 1,5 млн руб. после разговора с мошенниками. Пострадавшие переводили деньги на чужие счета в течение нескольких дней, веря, что пополняют брокерский счет.

Обман раскрылся, когда они захотели вывести свои деньги вместе с несуществующими дивидендами. Мошенники заявили, что за это надо заплатить, и вскоре они вовсе перестали отвечать на звонки.

Полиция региона в очередной раз напоминает гражданам о том, что «безопасных» счетов не бывает. Проявляйте особую бдительность при разговоре с неизвестными, не переводите деньги на чужие счета и не переходите по подозрительным ссылкам.

Имейте в виду, что брокерские компании используют счета только юридических лиц. Если при переводе вы обнаружили, что счет принадлежит физическому лицу, вас пытаются обмануть. Не продолжайте разговор и сбрасывайте звонок.