В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе

Ранее в этот день Федорищев заявил на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта, что два месяца назад узнал о долге футбольного клуба «Крылья Советов» на сумму 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, подобная система действует несколько лет. Губернатор предложил отказаться финансировать указанную схему за счет средств налогоплательщиков.