В США перенесли оглашение приговора россиянину Виннику

«Приговор по делу будет вынесен 27 июня 2025 года», — говорится в постановлении суда, опубликованном в базе документов.
О переносе приговора просила сторона обвинения, прокуратура отмечала, что просьба согласована с защитой россиянина.
Ранее приговор Виннику был назначен на 17 января. Как сообщалось, защита россиянина собиралась просить суд зачесть в качестве отбытого срок его содержания под стражей во Франции и Греции.
Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с прокуратурой, чтобы добиться снижения приговора, поскольку по совокупности предъявленных обвинений россиянину грозило до 200 лет тюрьмы.