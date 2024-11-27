Пожарные потушили кухню в кафе «Мидийный дом» на Дыбенко в Петербурге

Во вторник, 26 ноября, в 20:56 загорелось кафе «Мидийный дом» на улице Дыбенко в Невском районе. На кухне площадью в семь квадратных метров вспыхнуло пламя, но не на плите. Об этом инциденте сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
— К ликвидации пожара привлекли от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.
Огонь ликвидировали за 20 минут. Сведения о пострадавших сотрудников и гостей заведения не поступали.
Кроме этого, 26 ноября загорелись баллоны с газом на ледоколе «Адмирал Макаров». Возгорание произошло во время ремонта судна, причаленного в Большом порту Санкт-Петербурга. Этим инцидентом уже заинтересовались в Северо-Западной Транспортной прокуратуре. В ведомстве начали проверку по исполнению законодательства при эксплуатации корабля и соблюдения противопожарных правил.