Пожарные потушили кухню в кафе «Мидийный дом» на Дыбенко в Петербурге

Во вторник, 26 ноября, в 20:56 загорелось кафе «Мидийный дом» на улице Дыбенко в Невском районе. На кухне площадью в семь квадратных метров вспыхнуло пламя, но не на плите. Об этом инциденте сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.