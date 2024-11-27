В Москве по делу о госизмене арестовали двоих

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сказано в базе данных суда. Дела о государственной измене суд рассматривает в закрытом режиме, поскольку в них присутствуют секретные материалы. Арестованным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.