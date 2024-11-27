Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве по делу о госизмене арестовали двоих

Им может грозить пожизненное лишение свободы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по делу о государственной измене. Об этом сказано в электронной картотеке суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сказано в базе данных суда. Дела о государственной измене суд рассматривает в закрытом режиме, поскольку в них присутствуют секретные материалы. Арестованным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.