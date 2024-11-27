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Выяснились подробности перестрелки в Волгограде на Богунской

Инцидент произошел 25 ноября в Краснооктябрьском районе областной столицы.

25 ноября текущего года за помощью врачей обратились трое граждан в возрасте от 18 до 23 лет, один из которых был ранен травматическим оружием. Информацию об этом передали в полицию Волгограда.

Позже стало известно, что молодые люди получили травмы в ходе драки, случившейся рядом с домом № 33 на ул. Богунской Краснооктябрьского района.

По факту совершенных действий возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», сообщает региональное ГУ МВД.

Вследствие оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности участников конфликта. В местах их проживания полиция провела обыски.

На данный момент правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента. Согласно данным полиции, конфликт случился по бытовым причинам.