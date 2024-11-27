Выяснились подробности перестрелки в Волгограде на Богунской

25 ноября текущего года за помощью врачей обратились трое граждан в возрасте от 18 до 23 лет, один из которых был ранен травматическим оружием. Информацию об этом передали в полицию Волгограда.
Позже стало известно, что молодые люди получили травмы в ходе драки, случившейся рядом с домом № 33 на ул. Богунской Краснооктябрьского района.
По факту совершенных действий возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», сообщает региональное ГУ МВД.
Вследствие оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности участников конфликта. В местах их проживания полиция провела обыски.
На данный момент правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента. Согласно данным полиции, конфликт случился по бытовым причинам.