В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников

Речь идет о 46-летнем мужчине по имени Дэниел Андреас Сан-Диего, который разыскивался за два теракта в Калифорнии в 2003 году, связанных с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В 2009 году Сан-Диего был добавлен в список ФБР самых разыскиваемых террористов. За информацию, которая привела бы к его аресту, было объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.