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Обвиняемый в причастности к теракту в Дербенте останется под арестом до февраля

Басманный суд продлил до 23 февраля 2025 года арест этапированному из Махачкалы в Москву Магомеду Кагирову, которого обвиняют в причастности к теракту в Дербенте 23 июня этого года. Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении ТАСС. Магомед Кагиров подал апелляцию на решение о продлении ареста.

Источник: AP 2024

Уточняется, что он проходит обвиняемым согласно п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека). В материалах отмечается, что ранее Магомед Кагиров был судим за насильственные преступления против представителей власти. Следствие и суд считают, что на свободе он может скрыться или продолжить преступную деятельность. Причастность Магомеда Кагирова к теракту подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также результатами оперативно-розыскной деятельности.

Вечером 23 июня в Дагестане произошел двойной теракт: террористы одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения террористы, среди которых оказались родственники местного высокопоставленного чиновника, оказали сопротивление. Жертвами терактов стали священник, охранник храма, а также более 15 правоохранителей, включая главу полиции города Дагестанские Огни.