Обвиняемый в причастности к теракту в Дербенте останется под арестом до февраля

Уточняется, что он проходит обвиняемым согласно п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека). В материалах отмечается, что ранее Магомед Кагиров был судим за насильственные преступления против представителей власти. Следствие и суд считают, что на свободе он может скрыться или продолжить преступную деятельность. Причастность Магомеда Кагирова к теракту подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также результатами оперативно-розыскной деятельности.
Вечером 23 июня в Дагестане произошел двойной теракт: террористы одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения террористы, среди которых оказались родственники местного высокопоставленного чиновника, оказали сопротивление. Жертвами терактов стали священник, охранник храма, а также более 15 правоохранителей, включая главу полиции города Дагестанские Огни.