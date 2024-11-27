Обвиняемый в причастности к теракту в Дербенте останется под арестом до февраля

Басманный суд продлил до 23 февраля 2025 года арест этапированному из Махачкалы в Москву Магомеду Кагирову, которого обвиняют в причастности к теракту в Дербенте 23 июня этого года. Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении ТАСС. Магомед Кагиров подал апелляцию на решение о продлении ареста.