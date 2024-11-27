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В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые обвиняются в убийстве знакомого в Приморье в 1996 году, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Источник: © РИА Новости

«Следователями СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение в убийстве Евгению Черкасову и Алексею Куниченко, совершенном 28 лет назад (п. “н” ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 24.04.1995 № 61-ФЗ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, осенью 1996 года фигуранты решили незаконно получить с потерпевшего деньги за избиение одного из них. Получив отказ, обвиняемые, будучи пьяными, убили своего знакомого. Они вынесли тело из квартиры и спрятали его неподалеку.

Следователи установили свидетелей преступления, которые описали обвиняемых, однако фигуранты скрылись, и уголовное дело было приостановлено. Сейчас правоохранители нашли Куниченко и Черкасова, они задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.