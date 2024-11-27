В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки

«Ликвидированы четыре преступные группировки, занимавшиеся распространением оружия и наркотиков в рамках масштабной деятельности, сопровождающейся обостряющейся войной за сферы влияния», — говорится в публикации со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Мэриленд.
По данным газеты, около 40 человек были привлечены к уголовной ответственности. В результате операции власти также изъяли 65 единиц огнестрельного оружия, включая незаконное, 15 угнанных автомобилей, «большие объемы» наркотиков и свыше 373 тысяч долларов.
Ожидаются аресты, поскольку другие подозреваемые все еще остаются на свободе.