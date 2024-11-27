Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Четыре преступные группировки ликвидированы в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, в ходе масштабной операции по борьбе с преступностью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правоохранительные органы штата.

Источник: Reuters

«Ликвидированы четыре преступные группировки, занимавшиеся распространением оружия и наркотиков в рамках масштабной деятельности, сопровождающейся обостряющейся войной за сферы влияния», — говорится в публикации со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Мэриленд.

По данным газеты, около 40 человек были привлечены к уголовной ответственности. В результате операции власти также изъяли 65 единиц огнестрельного оружия, включая незаконное, 15 угнанных автомобилей, «большие объемы» наркотиков и свыше 373 тысяч долларов.

Ожидаются аресты, поскольку другие подозреваемые все еще остаются на свободе.