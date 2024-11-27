Маркетолог Бастрыкина: мошенники вновь стали обманывать покупателей у кассы

Мошенники снова начали использовать уже забытую схему обмана покупателей у кассы в магазине. Подробнее о ней в беседе с агентством «Прайм» рассказала маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.
По ее словам, эта схема не использовалась некоторое время, поэтому россияне могли ее забыть. Ее суть заключается в том, что злоумышленник подходит к кассе к одному из покупателей и предлагает ему оплатить покупки взамен на наличные средства. Мошенники пытаются уверить людей, что им внезапно понадобились наличные деньги, а вблизи нет банкоматов.
Доверять таким просьбам не стоит. Часто мошенники используют ворованные банковские карты для этих целей.
«В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1−3 тысяч рублей код не нужен», — обратила внимание Бастрыкина.
Покупателей в таком случае могут ждать проблемы, так как с его покупкой будет связана ворованная карта. Инцидент также можно будет отследить по камерам видеонаблюдения.
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