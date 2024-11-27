Маркетолог Бастрыкина: мошенники вновь стали обманывать покупателей у кассы

По ее словам, эта схема не использовалась некоторое время, поэтому россияне могли ее забыть. Ее суть заключается в том, что злоумышленник подходит к кассе к одному из покупателей и предлагает ему оплатить покупки взамен на наличные средства. Мошенники пытаются уверить людей, что им внезапно понадобились наличные деньги, а вблизи нет банкоматов.