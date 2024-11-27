Библиотекарь из Братска уговорила мать взять кредит и отдала деньги мошенникам

Жители Братска стали жертвами «брокеров». Мошенники обманули пять человек, похитили более 2,2 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД России «Братское».
Так самой крупной суммы лишилась семья из Центрального района города. Как установили правоохранители, 39-летняя библиотекарь нашла в сети предложение о дополнительном заработке. Установила приложение, заполнила анкету. После с ней связалась девушка, которая представилась работницей инвестиционной компании. Она и убедила женщину вложить деньги.
— Действуя по инструкции, библиотекарь оформила займ на сумму около 490 тысяч рублей. Также уговорила 63-летнюю маму взять в банке второй кредит на сумму более миллиона рублей. Перечислив все деньги на указанные счета, женщины стали ждать обещанной прибыли. Но в назначенный день деньги не поступили. После этого они поняли, что их обманули. Следователи завели уголовное дело, — рассказали в ведомстве.
В такую же легенду поверили еще три человека. 59-летний водитель отдал более 500 тысяч, большую часть из которых взял в кредит. Почти 15 тысяч рублей потеряла 74-летняя пенсионерка. 18-летняя студентка оформила несколько кредитов и отдала мошенникам около 160 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что серийный мошенник из Братска торговал несуществующим топливом.