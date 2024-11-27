Библиотекарь из Братска уговорила мать взять кредит и отдала деньги мошенникам

— Действуя по инструкции, библиотекарь оформила займ на сумму около 490 тысяч рублей. Также уговорила 63-летнюю маму взять в банке второй кредит на сумму более миллиона рублей. Перечислив все деньги на указанные счета, женщины стали ждать обещанной прибыли. Но в назначенный день деньги не поступили. После этого они поняли, что их обманули. Следователи завели уголовное дело, — рассказали в ведомстве.