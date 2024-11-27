Житель Ужурского района признался в убийстве 17-летней дочери своего начальника (видео)

Об этом сообщили в СК.
Установлено, что злоумышленник работал скотником в АО «Андроновский», а отец жертвы был на ферме управляющим. Между мужчинами регулярно происходили конфликты.
«23 ноября подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, из-за неприязненных отношений с отцом девушки решил ему отомстить и забить его скот. Для реализации задуманного он взял нож, березовое полено и направился к постройке с животными, где встретил девушку, которая кормила животных. Между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове, в результате чего она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушел. С целью сокрытия следов преступления он забрал ее телефон и полено, которые сжёг в печи у себя дома», — рассказали в СК.
Напомним, изначально следователи полагали, что девушка погибла именно в результате нападения быка и свиней, но потом установили, что это был криминал.
«Подозреваемый задержан. В ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенное с целью скрыть другое преступление (п.п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).