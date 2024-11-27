В Новосибирске пассажирка простила таксистку за кражу забытого телефона

В Новосибирске пассажирка простила женщину-водителя за кражу забытого телефона. Железнодорожный районный суд прекратил дело за примирением сторон.
По данным следствия, женщина-водитель обнаружила забытый смартфон за 10 тысяч рублей на заднем сидении авто. Она решила его похитить, потерпевшая тем временем написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о краже в значительном размере.
Таксистка признала вину, отдала телефон, извинилась и заплатила 10 тысяч рублей морального ущерба. Ранее она не была судима, воспитывает детей в браке. Потерпевшая не возражала, и суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.