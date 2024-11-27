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Водитель «Газели» пострадал в аварии с грузовиком в Тайшетском районе

Кабина авто полностью разбилась.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе Иркутской области произошло страшное ДТП, в котором пострадал водитель. Об этом сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на Госавтоинспекцию района.

Произошло все вечером 25 ноября 2024 на 34 километре автодороги «Тайшет — Чуна — Братск» в районе поселка Квиток. 24-летний водитель на «Газели» врезался в грузовик «DAF», который стоял на обочине в попутном направлении.

Во время столкновения водитель «Газели» получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. По данному факту проводится всесторонняя проверка, уточнили в агентстве.

В это время водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим. Если вдруг авто сломалось или остановилось на дороге, то необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак остановки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что кофейный автомат загорелся в торговом центре в Иркутске.