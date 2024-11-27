Ничего святого: церковного вора-рецидивиста задержали в Приморье

С заявлением о краже гаджета в полицию обратились служители церкви. Вора задержали очень быстро. Как признался сам злоумышленник, телефон он украл, чтобы продать, а выручку потратить на личные нужды, но полицейские сработали так слаженно и оперативно, что преступник не успел реализовать свой нехитрый план.
Поиски облегчило то, что данные о воре имелись во всех возможных базах: ранее он уже семь раз отбывал наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления, причём из церкви он воровал не в первый раз: в процессе расследования выяснилось, что в ноябре он унёс коробку с церковными пожертвованиями, а в детском саду украл кошелёк.
Примечательно, что гражданин имел весьма востребованную профессию — водитель с категорией прав «D». На нехватку водителей постоянно сетуют автобусные перевозчики Владивостока: муниципальное предприятие ВПОПАТ-1 даже готово предоставлять общежитие иногородним специалистам и платить 100 тысяч в месяц. Дефицит водителей сложился и на муниципальном транспортном предприятии Лесозаводска (оно образовано меньше года назад, но полный штат шофёров укомплектовать так и не смогло).
Однако ценный специалист, имея серьёзные финансовые проблемы, предпочёл решать их воровством, а не работой во востребованной профессии.
Сейчас полицейские выясняют, не успел ли подозреваемый присвоить ещё чьё-либо имущество с момента последней «ходки», устанавливают круг подозреваемых и оценивают причинённый ущерб. Гражданин помещён в следственный изолятор.