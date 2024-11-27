Ничего святого: церковного вора-рецидивиста задержали в Приморье

Поиски облегчило то, что данные о воре имелись во всех возможных базах: ранее он уже семь раз отбывал наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления, причём из церкви он воровал не в первый раз: в процессе расследования выяснилось, что в ноябре он унёс коробку с церковными пожертвованиями, а в детском саду украл кошелёк.