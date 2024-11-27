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В Чугуевском районе в Приморье 17 населенных пунктов остались без света

Прокуратура Чугуевского района начала проверку из-за аварийного отключения света.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье населенные пункты в Чугуевском районе остались без света, который отключился вечером 26 ноября. В связи с этим прокуратура муниципалитета начала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По информации пресс-службы ведомства, в Чугуевском районе без света остались 17 населенных пунктов:

«Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии. Фактическое восстановление энергоснабжения поставлено на контроль».

Как поделился губернатор Приморья, кроме Чугуевского района пострадали также Хасанский и Надеждинский, где также произошли частичные отключения света:

«Поставил задачу перед главами муниципалитетов и профильных ведомств — максимально быстро наладить электроснабжение всех населенных пунктов. Дорожники за ночь восстановили проезд по всем направлениям в крае. Работало 178 единиц техники, сейчас вышло более 200 спецмашин».

Прокуратура
ЖКХ