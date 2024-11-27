В Чугуевском районе в Приморье 17 населенных пунктов остались без света

«Поставил задачу перед главами муниципалитетов и профильных ведомств — максимально быстро наладить электроснабжение всех населенных пунктов. Дорожники за ночь восстановили проезд по всем направлениям в крае. Работало 178 единиц техники, сейчас вышло более 200 спецмашин».