Лжегазовиков посадили на 10 лет по делу о взрыве на Линейной в Новосибирске

Во вторник, 26 ноября 2024 года, Заельцовский районный суд Новосибирска огласил вердикт по уголовному делу о взрыве газа на улице Линейной, 39. Напомним, трагические события произошли 9 февраля 2023 года — оборвалась жизнь 15 человек, ещё 11 получили травмы.