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Лжегазовиков посадили на 10 лет по делу о взрыве на Линейной в Новосибирске

С наказанием не согласны ни осуждённые, ни потерпевшие.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 26 ноября 2024 года, Заельцовский районный суд Новосибирска огласил вердикт по уголовному делу о взрыве газа на улице Линейной, 39. Напомним, трагические события произошли 9 февраля 2023 года — оборвалась жизнь 15 человек, ещё 11 получили травмы.

На скамье подсудимых оказались 26-летний Евгений Кавун и 46-летняя Ирина Урбах. По версии следствия, 6 февраля 2023 года Урбах постучала в одну из квартир дома, представилась сотрудницей газовой службы и убедила в необходимости замены оборудования.

Когда хозяйка согласилась, Урбах вызвала «слесаря» Кавуна — он выполнил ремонт. 9 февраля 2023 года в квартире произошла утечка газа, а затем и взрыв. Обрушились несущие конструкции дома, начался пожар.

Сторона защиты утверждала, что уже после работы Кавуна кто-то заменил шланг и сделал это неправильно. Более подробно о прениях сторон читайте в большом материале «АиФ-Новосибирск».

Суд признал Кавуна и Урбах виновными: мужчину отправили в колонию общего режима на 10 лет 3 месяца, женщину — на 10 лет. Осуждённые посчитали срок сильно большим, а потерпевшие, наоборот, маленьким.