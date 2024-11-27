Мигрант пытался сбежать от полиции и сорвался с четвертого этажа в Хабаровске

Полицейские Хабаровска выявили 14 нарушителей миграционного законодательства. Во время профилактической операции «Квартира» они проверили, как иностранцы живут в двух общежитиях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Например, в Железнодорожном районе проживала семейная пара из Вьетнама, которая после окончания срока пребывания не покинула территорию страны. Также полицейские установили приезжего из Таджикистана, который находился в России нелегально.
Во время рейда в общежитии в Индустриальном районе полицейские выявили 11 граждан Узбекистана, документы которых не позволяли им находиться на территории Российской Федерации. В частности, в одной из комнат проживала семья из пяти человек, включая двоих малолетних детей. Проверка документов показала, что все находятся в России с нарушением миграционного законодательства.
Один из обитателей общежития пытался провернуть опасный трюк, который закончился для него тяжёлыми травмами. Не открыв дверь комнаты, он пытался сбежать через окно, привязав простынь к радиатору. Ткань не выдержала, и 19-летний уроженец Таджикистана упал с пятого этажа.
Парню вызвали скорую помощь, его увезли в стационар. Теперь ему предстоит долгое лечение, после которого его выдворят с территории страны. Как оказалось, он находился здесь нелегально.
По итогам рейда составлено 14 административных протоколов о нарушении иностранцами или лицами без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ.
12 человек решено выдворить из России принудительно, двоим предстоит пройти процедуру выдворения в форме самостоятельного выезда.
Также были выявлены четыре факта неисполнения принимающей стороной обязанностей по осуществлению миграционного учёта. Составлены административные протоколы. За нарушение предусмотрен штраф.