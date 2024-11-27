Мигрант пытался сбежать от полиции и сорвался с четвертого этажа в Хабаровске

Во время рейда в общежитии в Индустриальном районе полицейские выявили 11 граждан Узбекистана, документы которых не позволяли им находиться на территории Российской Федерации. В частности, в одной из комнат проживала семья из пяти человек, включая двоих малолетних детей. Проверка документов показала, что все находятся в России с нарушением миграционного законодательства.