Застрявших в лифте детей спасли в Астане

В нём остались заперты два ребенка, 2014 и 2015 годов рождения,
«Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью универсального лома “Фомка” открыли дверь лифта и спасли детей».
Дети были переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждались.
В одном из жилых домов столичного района Есиль лифт остановился между 3 и 4 этажами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
В нём остались заперты два ребенка, 2014 и 2015 годов рождения,
«Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью универсального лома “Фомка” открыли дверь лифта и спасли детей».
Дети были переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждались.