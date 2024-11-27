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Застрявших в лифте детей спасли в Астане

В одном из жилых домов столичного района Есиль лифт остановился между 3 и 4 этажами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Источник: МЧС РК

В нём остались заперты два ребенка, 2014 и 2015 годов рождения,

«Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью универсального лома “Фомка” открыли дверь лифта и спасли детей».

сообщили в МЧС.

Дети были переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждались.

МЧС