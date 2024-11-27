Новосибирец попросил соседку позвонить и убежал с ее телефоном

Ущерб составил 12 тысяч рублей, потерпевшая написала заявление о грабеже. Соседа задержали, он уже сдал телефон в ломбард. Мужчина признал вину, у него обнаружили психическое расстройство личности. Ранее он уже совершал бессмысленные кражи.