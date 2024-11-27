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Новосибирец попросил соседку позвонить и убежал с ее телефоном

Суд дал клептоману условный срок.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске девушка дала соседу телефон для звонка — тот убежал со смартфоном. Калининский районный суд опубликовал приговор за грабеж.

Согласно материалам дела, вечером подсудимый встретил соседку у подъезда. Попросил позвонить, отвернулся и внезапно резко побежал прочь. Девушка кричала и пыталась его догнать, но коварный сосед скрылся.

Ущерб составил 12 тысяч рублей, потерпевшая написала заявление о грабеже. Соседа задержали, он уже сдал телефон в ломбард. Мужчина признал вину, у него обнаружили психическое расстройство личности. Ранее он уже совершал бессмысленные кражи.

Калининский районный суд назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор вступил в законную силу.