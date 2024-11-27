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Врезался в припаркованный грузовик: в Приморье по вине жителя Хабаровска погибли два человека

Житель Хабаровска с признаками опьянения устроил смертельное ДТП в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на выезде из Лучегорска. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по краю, в аварии погибли два человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

В ведомстве поделились, что 39-летний житель Хабаровска за рулем Toyota Fortuner ехал по трассе А-370 в направлении Владивостока. В салоне его автомобиля были 23-летний и 41-летний пассажиры.

В районе 272-го километра мужчина нарушил ПДД и врезался в припаркованный на обочине грузовик Isuzu. Пассажиры скончались до приезда скорой помощи, а водителя с травмами различной степени тяжести доставили в отделение реанимации.

В полиции добавили, что у жителя Хабаровска были признаки алкогольного опьянения, что касается водителя грузовика, то в момент аварии он находился в салоне машины и не пострадал.