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Среди погибших туристов в Египте не было граждан Казахстана

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. МИД Казахстана официально подтвердил агентству Sputnik Казахстан, что в числе погибших 31 туриста и 14 членов экипажа яхты, затонувшей в Красном море, не было граждан Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Я затонула в понедельник утром в Красном море в районе «Дома акул». По предварительным данным, причиной трагедии стала большая морская волна, ударившая по яхте.

«Было найдено четыре тела погибших, 31-го пассажира удалось спасти. Поиски оставшихся продолжаются, но шансов найти их живыми все меньше — район кишит акулами».

заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.

По информации египетских СМИ, на борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран — Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии.