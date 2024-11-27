Среди погибших туристов в Египте не было граждан Казахстана

Я затонула в понедельник утром в Красном море в районе «Дома акул». По предварительным данным, причиной трагедии стала большая морская волна, ударившая по яхте.
«Было найдено четыре тела погибших, 31-го пассажира удалось спасти. Поиски оставшихся продолжаются, но шансов найти их живыми все меньше — район кишит акулами».
По информации египетских СМИ, на борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран — Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии.