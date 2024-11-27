Два человека провалились под лед в Хабаровском крае

Жителей Хабаровского края призывают не выходить на лед. Его толщина пока недостаточно окрепла, чтобы выдержать вес человека. В регионе произошло уже около двух происшествий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Один из случаев завершился благополучно. В Комсомольске-на-Амуре удалось вовремя вытащить рыбака из воды, а вот в Амурском районе человек погиб: во время движения на снегоходе на протоке Сий около села Ачан мужчина провалился под лед. Транспортное средство и тело погибшего были найдены.
«Сотрудники ГИМС МЧС России напоминают жителям края, что лед на водоемах не везде одинаковый. Безопасная толщина для одного человека — 10 сантиметров, для группы людей она должна быть больше. Вес легкового автомобиля может выдержать покров около 40 сантиметров. Но такие параметры могут сохраняться не на всем протяжении пути по водоему. Поэтому передвигаться по льду безопасно только по оборудованным ледовым переправам», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Если выйти на лед в местах, где установлены запрещающие знаки, то можно получить штраф от 500 до 1000 рублей, а при выезде на автомобиле — до трех тысяч рублей.