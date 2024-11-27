Два человека провалились под лед в Хабаровском крае

«Сотрудники ГИМС МЧС России напоминают жителям края, что лед на водоемах не везде одинаковый. Безопасная толщина для одного человека — 10 сантиметров, для группы людей она должна быть больше. Вес легкового автомобиля может выдержать покров около 40 сантиметров. Но такие параметры могут сохраняться не на всем протяжении пути по водоему. Поэтому передвигаться по льду безопасно только по оборудованным ледовым переправам», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.