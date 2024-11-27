Подозреваемого в серии мошенничеств задержали в Хабаровском крае

Летом текущего года в дежурную часть ОМВД России по Бикинскому району обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Потерпевший объяснил, что увидел объявление о продаже навесного оборудования для мотоблока по цене ниже рыночной. При этом продавец обещал быстрые сроки доставки. Общение с ним проходило в мессенджере. После оплаты товара в сумме 6500 рублей доставка не была оформлена, а продавец прекратил общение.