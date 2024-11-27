Подозреваемого в серии мошенничеств задержали в Хабаровском крае

Сотрудники уголовного розыска Бикинского района задержали подозреваемого в серии мошенничеств, сообщает ИА AmurMedia.
Летом текущего года в дежурную часть ОМВД России по Бикинскому району обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Потерпевший объяснил, что увидел объявление о продаже навесного оборудования для мотоблока по цене ниже рыночной. При этом продавец обещал быстрые сроки доставки. Общение с ним проходило в мессенджере. После оплаты товара в сумме 6500 рублей доставка не была оформлена, а продавец прекратил общение.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что банковский счет, на который переводились деньги, принадлежит сожительнице 32-летнего жителя Вяземского района. Также полицейские установили, что фотографии товара сделал её возлюбленный.
Мужчина неоднократно использовал её банковский счет и сотовый телефон, чтобы совершать мошеннические действия. Таким образом, в период с июня по август подозреваемый обманул более 10 жителей различных районов Хабаровского края.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.