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В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 67-летнюю женщину

На станции Козулька поезд насмерть сбил женщину-пешехода.

Источник: ГУ МВД

26 ноября в Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 67-летнюю женщину. Как уточнили в транспортной полиции Сибири, трагедия произошла на станции Козулька.

Машинист, увидев пешехода, успел подать звуковой сигнал и применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Потерпевшая скончалась на месте.

— По предварительным данным, причиной травмирования стало несоблюдение безопасного расстояния до железнодорожного полотна, — добавили в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Бейском районе полицейские установили личность водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

несчастный случай