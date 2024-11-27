26 ноября в Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 67-летнюю женщину. Как уточнили в транспортной полиции Сибири, трагедия произошла на станции Козулька.
Машинист, увидев пешехода, успел подать звуковой сигнал и применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Потерпевшая скончалась на месте.
— По предварительным данным, причиной травмирования стало несоблюдение безопасного расстояния до железнодорожного полотна, — добавили в ведомстве.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что в Бейском районе полицейские установили личность водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.