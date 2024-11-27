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ТАСС: Израиль нанёс семь ударов по Бейруту за минуты до перемирия

В столице Ливана прогремели мощные взрывы.

Израильские военные атаковали ливанскую столицу, информирует ТАСС.

По словам корреспондента агентства, речь идёт о семи ударах. Атаке подверглись южные пригороды ливанской столицы. Были задействованы истребители ВВС Израиля.

«Серия авиаударов началась с районов Джнах и Узай на юге Бейрута, где раздалось подряд семь мощных взрывов», — рассказал источник в службе гражданской обороны Ливана.

Напомним, перемирие между Израилем и Ливаном назначено на 05:00 мск. Об серии авиаударов стало известно в 04:51 мск.

Кроме того, сообщается, что ЦАХАЛ готовит ещё одну серию авиаударов.

Ранее Израиль призвал жителей Бейрута эвакуироваться. Израильские военные заявили, что нанесут удары по объектам движения «Хезболла».