ТАСС: Израиль нанёс семь ударов по Бейруту за минуты до перемирия

Израильские военные атаковали ливанскую столицу, информирует ТАСС.
По словам корреспондента агентства, речь идёт о семи ударах. Атаке подверглись южные пригороды ливанской столицы. Были задействованы истребители ВВС Израиля.
«Серия авиаударов началась с районов Джнах и Узай на юге Бейрута, где раздалось подряд семь мощных взрывов», — рассказал источник в службе гражданской обороны Ливана.
Напомним, перемирие между Израилем и Ливаном назначено на 05:00 мск. Об серии авиаударов стало известно в 04:51 мск.
Кроме того, сообщается, что ЦАХАЛ готовит ещё одну серию авиаударов.
Ранее Израиль призвал жителей Бейрута эвакуироваться. Израильские военные заявили, что нанесут удары по объектам движения «Хезболла».