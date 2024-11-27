400 тысяч рублей за увечья: в Омской области водителя осудили за тяжкое ДТП

В Омской области с водителя, скрывшегося с места ДТП, взыскали 400 тыс. рублей морального вреда. Азовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры в пользу пострадавшей в ДТП пенсионерки.
Как выяснило следствие, в мае этого года водитель «ИЖ» нарушил ПДД, столкнувшись с «Toyota Vitz». После инцидента он не оказал помощь пострадавшим, не сообщил о ДТП в полицию и скрылся с места происшествия.
Фото: Прокуратура Омской области.
Пассажирка «Toyota Vitz» получила тяжкий вред здоровью. Суд ранее вынес обвинительный приговор водителю ИЖ по статье о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью и сопряженном с оставлением места происшествия. Его приговорили к условному сроку в 3 года и лишили прав на 2 года.
Помимо уголовного наказания, суд взыскал с водителя 400 тыс. рублей в качестве морального вреда пострадавшей пенсионерке. Ранее «Комсомольская правда в Омске» рассказывала об аналогичном случае. Водитель ГАЗели скрылся с места ДТП, во время которого мужчина сбил женщину.