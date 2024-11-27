Водитель Daewoo погиб в лобовом ДТП под Миассом

ДТП случилось 26 ноября в 18:10 на третьем километре автодороги Миасс — Атлян. По предварительным данным, 33-летний водитель Daewoo при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу. Там корейский автомобиль столкнулся с Toyota, за рулём которой был 45-летний водитель.