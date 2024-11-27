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Водитель Daewoo погиб в лобовом ДТП под Миассом

Мужчина не был пристёгнут.

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Водитель Daewoo Nexia погиб в столкновении с другим авто на дороге под Миассом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

ДТП случилось 26 ноября в 18:10 на третьем километре автодороги Миасс — Атлян. По предварительным данным, 33-летний водитель Daewoo при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу. Там корейский автомобиль столкнулся с Toyota, за рулём которой был 45-летний водитель.

«В результате ДТП водитель Daewoo скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники установили, что в момент аварии мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.