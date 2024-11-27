Сбивший насмерть трёх человек в центре Перми водитель вышел по УДО

По данным Properm, мужчина вышел на свободу уже в октябре 2024 года. Издание со ссылкой на потерпевших отмечает, что освобождённый условно-досрочно Ощепков компенсировал лишь часть ущерба — согласно базе УФССП, он остаётся должен сотни тысяч рублей родным погибших и выжившей в ДТП женщине.