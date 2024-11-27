Сбивший насмерть трёх человек в центре Перми водитель вышел по УДО

Пенсионер МВД, признанный виновником ДТП с тремя погибшими в центре Перми, освободился из колонии-поселения условно-досрочно, сообщает Properm.
Смертельная авария произошла 24 сентября 2022 года: Nissan Qashqai под управлением пенсионера МВД Сергея Ощепкова въехал в остановку «Площадь Карла Маркса» в Перми, сбив людей. Одна пенсионерка погибла на месте, ещё две — позже умерли в больнице. 32-летняя пострадавшая получила серьёзные травмы.
70-летний водитель настаивал, что перед аварией потерял сознание за рулём из-за коронавируса. В марте 2023 года суд приговорил его к 3,5 года колонии-поселения, обжаловать это решение не удалось.
По данным Properm, мужчина вышел на свободу уже в октябре 2024 года. Издание со ссылкой на потерпевших отмечает, что освобождённый условно-досрочно Ощепков компенсировал лишь часть ущерба — согласно базе УФССП, он остаётся должен сотни тысяч рублей родным погибших и выжившей в ДТП женщине.