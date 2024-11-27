Свердловчанам подсказали, как вычислить мошенников

Жители Свердловской области продолжают страдать от действий мошенников. Ущерб от действий мошенников в регионе исчисляется миллиардами рублей, а жертвами аферистов становятся не только пожилые, но и молодые люди, а также представители различных профессий — от профессоров и артистов до учителей и врачей.