Свердловчанам подсказали, как вычислить мошенников

Жители Свердловской области продолжают страдать от действий мошенников. Ущерб от действий мошенников в регионе исчисляется миллиардами рублей, а жертвами аферистов становятся не только пожилые, но и молодые люди, а также представители различных профессий — от профессоров и артистов до учителей и врачей.
— Свердловская полиция призывает граждан всех возрастов проявлять бдительность при общении по телефону, мессенджерах, электронной почте, социальных сетях, марктеплейсах, торговых площадках, а также при личном общении с псевдоспециалистами сферы ЖКХ и пенсионного фонда, — обратился к жителям региона начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Он отметил, что мошенники воспользуются любым предлогом — даже притворятся медработниками и пригласят пройти УЗИ или МРТ — чтобы получить секретный код из СМС, пришедший на номер жертвы. Если неизвестный человек, вне зависимости от его доводов, просит продиктовать такой код, стоит немедленно положить трубку, отметил Валерий Горелых.
Также он отметил, что не стоит переходить по неизвестным ссылкам, а сотрудники силовых и банковских структур никогда не обсуждают по телефону финансовые вопросы граждан. Необходимо проявлять осторожность в области интернет-инвестиций, приложении и программ из неизвестных источников.
— Никогда и никому не отдавайте свои деньги! Позвоните свои родным или друзьям, соседям или в полицию и посоветуйтесь, если звонят или пишут неизвестные, кем бы они не представлялись, — отметил начальник пресс-службы свердловского главка полиции.