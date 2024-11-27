В Башкирии покатившаяся без водителя машина едва не убила 2-летнего мальчика

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, будучи лишенным права управления транспортными средствами, завел автомобиль марки «ГАЗ» и установил коробку передач в нейтральное положение, после чего машина покатилась назад.