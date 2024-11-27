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В Башкирии покатившаяся без водителя машина едва не убила 2-летнего мальчика

Покатившаяся назад без водителя машина едва не убила 2-летнего ребенка. В инциденте Салаватский городской суд признал виновным старшего брата пострадавшего мальчика.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, будучи лишенным права управления транспортными средствами, завел автомобиль марки «ГАЗ» и установил коробку передач в нейтральное положение, после чего машина покатилась назад.

В это время возле автомобиля оказался его 2-летний брат — он попал под колеса машины: здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Подсудимый частично признал свою вину по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами».

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.