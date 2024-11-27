Очевидцы рассказали жуткие подробности смертельного ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

«Всё разворочено, всё разбито. Мы просто мимо проезжали примерно в полшестого утра. Тела лежали. Кто пострадавшие — не знаю», — рассказала жительница Новосибирска.
Напомним, что, по информации ГАИ, водитель Toyota Windom двигался в сторону улицы Зыряновская, в результате он потерял контроль над автомобилем и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Verso. Водитель Toyota Windom и двое его пассажиров скончались на месте ДТП от полученных травм. Водителю Toyota Verso оказали медицинскую помощь на месте ДТП.
Один из новосибирцев сообщил Сиб.фм, что ранее за рулем Toyota Windom передвигался мигрант.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Известно, что водителем Toyota Verso был мужчина 1983 года рождения. Как сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы, Toyota Windom управлял мужчина 2003 года рождения.