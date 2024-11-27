Очевидцы рассказали жуткие подробности смертельного ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Напомним, что, по информации ГАИ, водитель Toyota Windom двигался в сторону улицы Зыряновская, в результате он потерял контроль над автомобилем и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Verso. Водитель Toyota Windom и двое его пассажиров скончались на месте ДТП от полученных травм. Водителю Toyota Verso оказали медицинскую помощь на месте ДТП.