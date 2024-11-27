Уфимский врач перечислила продукты, приводящие к раку

Врач-терапевт, нефролог и диетолог из Уфы Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, напомнила жителям Башкирии, что многие виды рака развиваются из-за неправильного образа жизни. По ее словам, есть три ключевых фактора, из-за которых может появиться онкология.
Так, первым в списке оказалось употребление ультраобработанных продуктов. К ним Регина Доктор отнесла конфеты, печенья, колбасы, сосиски, чипсы, фастфуд, растворимый кофе, сладкие газировки. Медик рекомендовала, составлять рацион так, чтобы 80% продуктов в нем были натуральным.
Также Регина Доктор считает, что самым опасным продуктом является красное мясо. Сюда же она отнесла бекон и колбасы.
Список замыкают лишний вес и ожирение. Доказано, что избыточная масса связана с развитием 13 видов рака.
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