В Красноярском крае с начала года у 1 720 человек впервые выявлен ВИЧ

В Красноярском крае с начала года у 1 720 человек впервые выявлена ВИЧ-инфекция.
Всего в текущем году обследование на СПИД прошли 875 155 жителей края. На диспансерном учёте ВИЧ-инфицированных состоит 22 228 человек, из них получают противовирусную терапию 19 881 человек.
Такие данные приводит краевой Центр СПИД.
В последнюю неделю перед 1 декабря для красноярцев на проспекте Мира будет работать пункт экспресс-тестирования.
Каждый желающий сможет пройти тест на ВИЧ:
— 28 и 29 ноября по адресу: проспект Мира, 7а (офис Красного креста) с 19:00 до 20:30.
— 27 ноября на ж/д вокзале — до 14:00.
Напомним, что Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В этом году его темой станет «Выбирайте правильный путь — путь прав человека».
Добавим, что целью программы в борьбе со СПИДом является привлечение внимания к проблеме распространения этой болезни и защите здоровья каждого человека.
Краевой Центр СПИД каждый год проводит профилактические мероприятия. Для населения организуют лекции, видеоконференции, семинары и мастер-классы.
Красная ленточка, которая является символом борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, обозначает поддержку, сострадание и надежду на будущее без страшной болезни.