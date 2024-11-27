В Воронежской области произошел пожар в техпомещении автосалона

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Существует угроза распространения огня, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона. В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте работают 28 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.
Пожар был потушен на площади 400 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. м.
В новость были внесены изменения (07:17 мск) — добавлена информация о тушении пожара.