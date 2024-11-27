Жителя Дивногорска поймали за нанесением на стены рекламы наркомаркета

Задержанный признался, что откликнулся на предложение легкого заработка в сети, забрал в тайнике трафарет объявления о запрещенной торговой точке и по заданию наркодилеров начал с помощью него и баллончика краски распространять информацию о продаже наркотиков на зданиях и заборах. Бдительные горожане сообщили об этом в полицию. К этому времени мужчина успел оставить не менее 20 объявлений.