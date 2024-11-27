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Новосибирец зарезал таксиста возле кафе

Между мужчинами произошел конфликт.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске осудили Константина Журавлева за убийство таксиста. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте» 27 ноября.

Инцидент произошел в июне возле кафе на улице Гурьевской, 186. Сибиряк поссорился с незнакомым ему таксистом. В какой-то момент Журавлев достал нож и нанес им 5 ударов в грудь, живот и голову оппонента.

Мужчина скончался от острой кровопотери на месте преступления.

— Суд признал Журавлева виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Также новосибирец должен будет выплатить матери таксиста миллион рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Арина ВЛАСЕНКО.