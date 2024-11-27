Новосибирец зарезал таксиста возле кафе

В Новосибирске осудили Константина Журавлева за убийство таксиста. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте» 27 ноября.
Инцидент произошел в июне возле кафе на улице Гурьевской, 186. Сибиряк поссорился с незнакомым ему таксистом. В какой-то момент Журавлев достал нож и нанес им 5 ударов в грудь, живот и голову оппонента.
Мужчина скончался от острой кровопотери на месте преступления.
— Суд признал Журавлева виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.
Также новосибирец должен будет выплатить матери таксиста миллион рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Арина ВЛАСЕНКО.