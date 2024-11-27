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Жительница Омской области лишилась 156 тысяч рублей, помогая «сыну»

55-летняя жительница Омской области думала, что помогает сыну, но в результате лишилась денег.

Источник: Freepik

У неё похитили более 150 тысяч рублей.

Ночью женщине пришло сообщение: «Спишь?», на аватарке отправителя была фотография её сына. Ничего не заподозрив, она ответила. После этого «сын» сообщил, что его карта застряла в банкомате, и попросил у потерпевшей номер её банковской карты. Якобы нужно перевести деньги на другой счёт, чтобы застрявшей картой никто не смог воспользоваться.

«Доверяя собеседнику, женщина не читала сообщений банка, а просто отправляла проходившие ей проверочные коды», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

После этого сельчанка позвонила сыну, чтобы узнать, как всё прошло. Тут-то и выяснилось, что она общалась с мошенниками, а её сын в это время спал. Тем временем аферист покинул чат и удалил сообщения. В итоге злоумышленники получили доступ к банковскому приложению женщины, оформили кредитную карту и украли 156 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.