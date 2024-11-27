Жительница Омской области лишилась 156 тысяч рублей, помогая «сыну»

После этого сельчанка позвонила сыну, чтобы узнать, как всё прошло. Тут-то и выяснилось, что она общалась с мошенниками, а её сын в это время спал. Тем временем аферист покинул чат и удалил сообщения. В итоге злоумышленники получили доступ к банковскому приложению женщины, оформили кредитную карту и украли 156 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.