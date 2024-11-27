В России под видом мефедрона все чаще продается более опасный клефедрон

«Большая часть ввозимых прекурсоров с окраин Шанхая была заблокирована на этапе доставки в Россию, — описывает в интервью Telegram-каналу о наркотиках события 2023 года представитель одного из специализированных даркнет-форумов для химиков. — Многие начали искать альтернативу мефедрону, и ею стал клефедрон. Синтез состоит из меньшего количества этапов в сравнении с изготовлением мефедрона. Немаловажно и то, что достать прекурсоры для него в разы легче в том же Китае».