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Под Челябинском будут судить «водителя скорой», обманувшего старушку

В Сосновском районе (Челябинская область) будут судить «водителя скорой», обманувшего старушку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, в марте текущего года 18-летний парень, выполняя указания неустановленного подельника, похитил деньги у пожилой женщины.

Ранее пенсионерке мошенники по телефону сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП, необходимо выплатить компенсацию пострадавшему для избежания уголовной ответственности.

«Под видом водителя скорой помощи обвиняемый получил от 83-летней пенсионерки 400 тыс. рублей, часть из которых перевел на счет соучастников, оставив себе вознаграждение в сумме 55 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре регионе.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного следствия фигурант вину признал в полном объеме и компенсировал причиненный ущерб.