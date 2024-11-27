Под Челябинском будут судить «водителя скорой», обманувшего старушку

«Под видом водителя скорой помощи обвиняемый получил от 83-летней пенсионерки 400 тыс. рублей, часть из которых перевел на счет соучастников, оставив себе вознаграждение в сумме 55 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре регионе.