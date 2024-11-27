В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

Уголовное дело на знакомого террористов возбудили по статье о несообщении о преступлении (205.6 УК РФ). Она предусматривает наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до одного года. В тексте статьи указано, что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником, но никак не знакомым.