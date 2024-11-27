В Москве оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

Как указано в материалах, мужчина был знакомым террористов, «установил с ними доверительные отношения, основанные на принципе принадлежности к единой религии и увлечении радикальными течениями ислама».
В какой-то момент он достоверно узнал от знакомых, что они принадлежат к террористической организации «Исламское государство»* и состоят в ее ячейке, осуществляющей террористическую деятельность на территории города Москвы.
Мужчина, испугавшись за свою жизнь, а также опасаясь привлечения к уголовной ответственности, прекратил общение с террористами. В то же время, он не обратился в правоохранительные органы, что нарушает закон. Этот факт вскрылся, когда его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о теракте.
Уголовное дело на знакомого террористов возбудили по статье о несообщении о преступлении (205.6 УК РФ). Она предусматривает наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до одного года. В тексте статьи указано, что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником, но никак не знакомым.
Фигурант полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, надеясь на более мягкое наказание. Суд с этим согласился и ограничился штрафом в размере 80 тысяч рублей. Приговор не был обжалован и вступил в силу.
Второй западный окружной военный суд в конце 2023 года назначил от 16 до 22 лет заключения фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года.
По версии следствия, все они — участники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, а это задание, как сообщала прокурор в ходе слушаний, получили от некоего Абу Джихада.
Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ* в Сирии.
В конце октября 2023 года суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и помогал следствию.
* Запрещенная в России террористическая группировка.