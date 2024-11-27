Паводки в Казахстане: хищение 300 млн тенге раскрыли в Акмолинской области

«Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавалась в аренду и приносила преступный доход. В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье 218 части 3 УК РК, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества».