Паводки в Казахстане: хищение 300 млн тенге раскрыли в Акмолинской области

«Эти средства были выделены из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления. Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 части 4 УК РК, то есть растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества».
Двое подозреваемых находятся под стражей, а третий соучастник — под домашним арестом.
В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество: это коммерческая недвижимость в Астане и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге.
«Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавалась в аренду и приносила преступный доход. В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье 218 части 3 УК РК, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества».
В настоящее время участники уголовного процесса ознакамливаются с материалами уголовного дела. Окончательную точку в деле поставит суд.