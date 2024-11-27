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В Самарской области из огня спасли двух человек

В Самарской области потушили крупный пожар в Безенчукском районе.

В Безенчукском районе Самарской области заметили крупное возгорание на станции «Звезда». На улице Комарова загорелся жилой дом во вторник, 26 ноября, сообщают в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— Пожарные-спасатели отряда № 44 оперативно прибыли к месту происшествия. Специалисты установили, что горит дом на площади 120 квадратных метров, существовала угроза на соседние строения. Пожару присвоили ранг 1-БИС, — отметили в ведомстве.

Из горящего дома спасли двух человек. Пожар удалось ликвидировать спустя несколько часов. О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Специалисты продолжают устанавливать подробности происшествия.

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