В Самарской области из огня спасли двух человек

В Безенчукском районе Самарской области заметили крупное возгорание на станции «Звезда». На улице Комарова загорелся жилой дом во вторник, 26 ноября, сообщают в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Пожарные-спасатели отряда № 44 оперативно прибыли к месту происшествия. Специалисты установили, что горит дом на площади 120 квадратных метров, существовала угроза на соседние строения. Пожару присвоили ранг 1-БИС, — отметили в ведомстве.
Из горящего дома спасли двух человек. Пожар удалось ликвидировать спустя несколько часов. О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Специалисты продолжают устанавливать подробности происшествия.