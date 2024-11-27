Мигранта, помогавшего с тушением пожара в больнице Екатеринбурга, депортируют из РФ

Такое решение вынес Железнодорожный районный суд уральской столицы.
Как сообщается в электронной картотеке суда, Султан признан виновным по статье 18.8 части 1.1 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Ему назначено административное наказание. Согласно санкции статьи, мигрант будет депортирован из России.
Ранее сообщалось, что у работавшего таксистом Абдумаликова нет трудового договора — якобы он не успел его оформить. Мигранта планировали отправить в центр временного содержания иностранных граждан.
Султан Абдумаликов помогал в эвакуации пациентов и тушении огня во время недавнего пожара в екатеринбургской ЦГКБ № 3. После этого к нему и появились вопросы у полицейских, которые заподозрили его в миграционных нарушениях.