На Дону экс-глава оборонного завода «ПКП Ирис» осуждён за мошенничество

На фигуранта было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие пришло к выводу, что 2012 году он для выполнения заказа на изготовление железнодорожной аппаратуры привлёк стороннюю компанию, хотя имел возможность произвести оборудование на мощностях завода. На счёт подрядчика были переведены свыше пять млн рублей. По версии обвинения, директор завода и неустановленные лица из числа сотрудников подрядчика действовали сообща для хищения денег.