На Дону экс-глава оборонного завода «ПКП Ирис» осуждён за мошенничество

Бывший руководитель ростовского оборонно-космического предприятия АО «ПКП Ирис» был осужден за мошенничество на три года и десять месяцев лишения свободы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на представителя Ленинского районного суда.
На фигуранта было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие пришло к выводу, что 2012 году он для выполнения заказа на изготовление железнодорожной аппаратуры привлёк стороннюю компанию, хотя имел возможность произвести оборудование на мощностях завода. На счёт подрядчика были переведены свыше пять млн рублей. По версии обвинения, директор завода и неустановленные лица из числа сотрудников подрядчика действовали сообща для хищения денег.
В суде директор сообщил, что «ПКП Ирис» не имела международного сертификата на проведение таких работ. Также он добавил, что отраслевые стандарты запрещают проводить верификацию аппаратуры собственного производства.
В 2018 году мужчину уже судили за злоупотребление полномочиями, из-за которого предприятие упустило выгоду в размере 26 млн руб.
АО «ПКП Ирис» учреждено в 2009 году на базе Ростовского специального проектно-конструкторского бюро. Завод занимается производством навигационного оборудования для военных кораблей и средств автоматики на железной дороге.