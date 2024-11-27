Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления

«После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске», — сказано в документах.
Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к терроризму»), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Она объявлена в международный розыск.
Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского летчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-разыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.
Богданову* заочно арестовали 1 ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.