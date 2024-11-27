Пропавших из больницы Уфы двоих подростков нашли живыми

В Уфе завершились поиски двоих пропавших подростков 15 и 16 лет. Об этом сообщили волонтеры БашРегионСпас, которые занимались поисковыми работами.
Напомним, мальчики ушли из больницы в одних пижамах и медицинских бушлатах 26 ноября в неизвестном направлении. Целый день полиция и волонтеры искали юных пациентов и к утру 27 ноября стало известно, что они найдены живыми.
Где они находились столько времени, не сообщается.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.