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Пропавших из больницы Уфы двоих подростков нашли живыми

В Уфе завершились поиски двух пропавших подростков.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски двоих пропавших подростков 15 и 16 лет. Об этом сообщили волонтеры БашРегионСпас, которые занимались поисковыми работами.

Напомним, мальчики ушли из больницы в одних пижамах и медицинских бушлатах 26 ноября в неизвестном направлении. Целый день полиция и волонтеры искали юных пациентов и к утру 27 ноября стало известно, что они найдены живыми.

Где они находились столько времени, не сообщается.

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