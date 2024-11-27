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Авиакомпания назвала причину жесткой посадки «Азимута» в Анталье

Причиной жесткой посадки «Азимута» в аэропорту Антальи стал сдвиг ветра.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости. Причиной жесткой посадки самолета «Азимута» в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра, сообщила авиакомпания по итогам предварительного служебного расследования.

Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100−95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

«Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе», — говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что после остановки воздушного судна на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи по левому борту и доложили командиру судна. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа. На взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет не горел, отметили в авиакомпании.